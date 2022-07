(STACKER) — There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Oregon using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

36. Multnomah County

Percent of residents that are veterans: 5.5% (36,468 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 1,215

— Korean War: 2,554

— Vietnam War: 13,473

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,063

— Gulf War (09/2002 or later): 6,775

35. Benton County

Percent of residents that are veterans: 6.3% (4,828 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 109

— Korean War: 482

— Vietnam War: 1,711

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 769

— Gulf War (09/2002 or later): 963

34. Hood River County

Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,134 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 76

— Vietnam War: 335

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 268

— Gulf War (09/2002 or later): 251

33. Washington County

Percent of residents that are veterans: 6.6% (30,389 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 905

— Korean War: 2,159

— Vietnam War: 9,499

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,230

— Gulf War (09/2002 or later): 6,712

32. Marion County

Percent of residents that are veterans: 7.6% (19,759 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 562

— Korean War: 1,564

— Vietnam War: 7,162

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,819

— Gulf War (09/2002 or later): 3,376

31. Clackamas County

Percent of residents that are veterans: 7.8% (25,403 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 967

— Korean War: 1,555

— Vietnam War: 9,776

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,896

— Gulf War (09/2002 or later): 4,457

30. Malheur County

Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,898 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 231

— Vietnam War: 667

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 352

— Gulf War (09/2002 or later): 262

29. Umatilla County

Percent of residents that are veterans: 8.6% (4,973 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 140

— Korean War: 253

— Vietnam War: 1,916

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,168

— Gulf War (09/2002 or later): 966

28. Polk County

Percent of residents that are veterans: 8.7% (5,686 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 141

— Korean War: 583

— Vietnam War: 2,197

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 862

— Gulf War (09/2002 or later): 967

27. Lane County

Percent of residents that are veterans: 8.8% (27,253 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 765

— Korean War: 2,306

— Vietnam War: 10,322

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,621

— Gulf War (09/2002 or later): 4,588

26. Deschutes County

Percent of residents that are veterans: 9.0% (13,755 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 420

— Korean War: 1,195

— Vietnam War: 5,627

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,062

— Gulf War (09/2002 or later): 1,848

25. Union County

Percent of residents that are veterans: 9.1% (1,880 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 114

— Vietnam War: 841

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 368

— Gulf War (09/2002 or later): 405

24. Yamhill County

Percent of residents that are veterans: 9.4% (7,799 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 173

— Korean War: 729

— Vietnam War: 2,689

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,646

— Gulf War (09/2002 or later): 1,752

23. Jefferson County

Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,807 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 160

— Vietnam War: 708

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 217

— Gulf War (09/2002 or later): 226

22. Wasco County

Percent of residents that are veterans: 10.0% (2,038 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 165

— Vietnam War: 787

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 399

— Gulf War (09/2002 or later): 342

21. Jackson County

Percent of residents that are veterans: 10.0% (17,448 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 746

— Korean War: 1,513

— Vietnam War: 7,180

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,527

— Gulf War (09/2002 or later): 2,501

20. Harney County

Percent of residents that are veterans: 10.1% (591 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 24

— Vietnam War: 327

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 68

— Gulf War (09/2002 or later): 21

19. Lake County

Percent of residents that are veterans: 10.2% (656 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 35

— Vietnam War: 327

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 112

— Gulf War (09/2002 or later): 60

18. Linn County

Percent of residents that are veterans: 10.2% (10,086 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 350

— Korean War: 728

— Vietnam War: 3,720

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,046

— Gulf War (09/2002 or later): 1,608

17. Wallowa County

Percent of residents that are veterans: 10.4% (598 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 47

— Vietnam War: 254

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 108

— Gulf War (09/2002 or later): 53

16. Morrow County

Percent of residents that are veterans: 10.6% (875 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 73

— Vietnam War: 349

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 148

— Gulf War (09/2002 or later): 52

15. Columbia County

Percent of residents that are veterans: 11.1% (4,553 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 218

— Vietnam War: 2,077

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 648

— Gulf War (09/2002 or later): 558

14. Clatsop County

Percent of residents that are veterans: 11.2% (3,545 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 46

— Korean War: 292

— Vietnam War: 1,474

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 886

— Gulf War (09/2002 or later): 713

13. Tillamook County

Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,472 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 252

— Vietnam War: 1,144

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 427

— Gulf War (09/2002 or later): 194

12. Gilliam County

Percent of residents that are veterans: 11.6% (181 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 25

— Vietnam War: 93

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 15

— Gulf War (09/2002 or later): 18

11. Sherman County

Percent of residents that are veterans: 11.9% (161 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 18

— Vietnam War: 56

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 40

— Gulf War (09/2002 or later): 20

10. Klamath County

Percent of residents that are veterans: 11.9% (6,243 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 179

— Korean War: 379

— Vietnam War: 2,511

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,184

— Gulf War (09/2002 or later): 1,300

9. Josephine County

Percent of residents that are veterans: 12.3% (8,638 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 304

— Korean War: 961

— Vietnam War: 3,611

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,153

— Gulf War (09/2002 or later): 1,029

8. Wheeler County

Percent of residents that are veterans: 12.6% (146 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 13

— Vietnam War: 88

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 12

— Gulf War (09/2002 or later): 0

7. Lincoln County

Percent of residents that are veterans: 12.9% (5,266 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 179

— Korean War: 604

— Vietnam War: 2,466

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 592

— Gulf War (09/2002 or later): 445

6. Grant County

Percent of residents that are veterans: 13.0% (775 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 187

— Vietnam War: 312

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 37

— Gulf War (09/2002 or later): 47

5. Coos County

Percent of residents that are veterans: 13.2% (6,899 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 321

— Korean War: 724

— Vietnam War: 3,138

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 846

— Gulf War (09/2002 or later): 923

4. Curry County

Percent of residents that are veterans: 13.8% (2,714 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 64

— Korean War: 338

— Vietnam War: 1,363

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 341

— Gulf War (09/2002 or later): 244

3. Douglas County

Percent of residents that are veterans: 13.9% (12,354 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 597

— Korean War: 1,266

— Vietnam War: 5,387

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,918

— Gulf War (09/2002 or later): 1,836

2. Crook County

Percent of residents that are veterans: 14.0% (2,673 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 56

— Korean War: 232

— Vietnam War: 1,078

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 554

— Gulf War (09/2002 or later): 553

1. Baker County