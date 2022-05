PORTLAND, Ore. (KOIN) — Did you welcome a bundle of joy in 2021? The U.S. Social Security Administration is sharing the top baby names of 2021 for each state.

Here’s a look at the top 100 names for boys born in 2021 in Oregon, according to the SSA. Is your favorite on the list?

Rank Name Number of males 1 Oliver 211 2 Liam 203 3 Henry 178 4 Benjamin 171 5 Lucas 157 6 Noah 151 7 Elijah 150 8 Theodore 150 9 James 147 10 William 140 11 Mateo 129 12 Jack 128 13 Hudson 116 14 Jackson 115 15 Owen 115 16 Ezra 113 17 Leo 104 18 Miles 102 19 Samuel 97 20 Maverick 96 21 Wyatt 96 22 Mason 93 23 Asher 92 24 Aiden 91 25 Julian 91 26 Daniel 89 27 Alexander 86 28 Grayson 86 29 David 84 30 Everett 84 31 Isaac 83 32 Carter 81 33 Levi 81 34 Lincoln 81 35 Ethan 77 36 Logan 77 37 Jaxon 74 38 Sebastian 74 39 Emmett 73 40 River 73 41 Wesley 73 42 Elias 72 43 Isaiah 72 44 Silas 72 45 Jacob 71 46 Michael 71 47 Rowan 71 48 Thomas 70 49 Ezekiel 69 50 Luca 68 51 Santiago 68 52 Colton 67 53 Jasper 67 54 Weston 67 55 Joseph 66 56 Archer 65 57 Luke 65 58 Gabriel 64 59 Anthony 63 60 Cooper 62 61 Waylon 62 62 Caleb 61 63 Calvin 61 64 John 61 65 Kai 60 66 Beau 57 67 Hunter 57 68 Matthew 56 69 Brooks 55 70 Easton 55 71 Milo 55 72 Arlo 54 73 Dylan 54 74 Jameson 54 75 Nolan 54 76 Axel 53 77 Atlas 52 78 Charles 52 79 Declan 52 80 Greyson 51 81 Josiah 51 82 Roman 51 83 August 49 84 Ryder 49 85 Sawyer 49 86 Carson 48 87 Eli 48 88 Adrian 47 89 Bennett 46 90 Jordan 46 91 Leon 46 92 Andrew 45 93 Jonathan 45 94 Joshua 45 95 Parker 45 96 Xavier 45 97 Theo 44 98 Ian 43 99 Cameron 42 100 Jayden 42

The SSA created this list based on Social Security card application data.