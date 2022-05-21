PORTLAND, Ore. (KOIN) — Did you welcome a bundle of joy in 2021?

The U.S. Social Security Administration is sharing the top baby names of 2021 for each state.

Here’s a look at the top names for girls born in 2021 in Oregon. Is your favorite on the list?

RankNameNumber of females
1Evelyn175
2Olivia173
3Charlotte164
4Amelia158
5Sophia153
6Emma146
7Hazel139
8Harper127
9Isabella124
10Eleanor111
11Ava110
12Mia107
13 Elizabeth98
14 Willow96
15 Luna94
16Aurora92
17Juniper91
18Nora90
19Penelope90
20Isla80
21Abigail79
22Violet79
23Camila75
24Maya73
25Alice72
26Ruby69
27Stella68
28Emily66
29Lily66
30Sofia66
31Grace65
32Aria64
33Chloe64
34Emilia64
35Josephine63
36Mila63
37Avery62
38Ella62
39Ellie62
40Hannah62
41Riley61
42Lucy60
43Freya59
44Paisley59
45Gianna58
46Nova58
47Layla56
48Natalie56
49Scarlett54
50Delilah53
51Elena53
52Everly53
53Lillian52
54Ivy51
55Addison50
56Audrey50
57Clara50
58Claire49
59Naomi48
60Adeline47
61Ayla47
62Madison47
63Zoe47
64Iris46
65Zoey46
66Eliana45
67Ember45
68Kinsley45
69Quinn44
70Natalia43
71Aaliyah42
72Eloise42
73Piper41
74Olive40
75Autumn39
76Kennedy39
77Parker39
78Lyla38
79Margot38
80Athena36
81Cora36
82Maeve36
83Samantha36
84Victoria36
85Isabelle35
86Leah35
87Madelyn35
88Sophie35
89Fiona34
90Genesis34
91Madeline34
92Magnolia34
93Rose34
94Daisy33
95Remi33
96Blake32
97Brooklyn32
98Charlie32
99Daphne32
100Lydia32

The SSA created this list based on Social Security card application data.