PORTLAND, Ore. (KOIN) — Did you welcome a bundle of joy in 2021?

The U.S. Social Security Administration is sharing the top baby names of 2021 for each state.

Here’s a look at the top names for girls born in 2021 in Oregon. Is your favorite on the list?

Rank Name Number of females 1 Evelyn 175 2 Olivia 173 3 Charlotte 164 4 Amelia 158 5 Sophia 153 6 Emma 146 7 Hazel 139 8 Harper 127 9 Isabella 124 10 Eleanor 111 11 Ava 110 12 Mia 107 13 Elizabeth 98 14 Willow 96 15 Luna 94 16 Aurora 92 17 Juniper 91 18 Nora 90 19 Penelope 90 20 Isla 80 21 Abigail 79 22 Violet 79 23 Camila 75 24 Maya 73 25 Alice 72 26 Ruby 69 27 Stella 68 28 Emily 66 29 Lily 66 30 Sofia 66 31 Grace 65 32 Aria 64 33 Chloe 64 34 Emilia 64 35 Josephine 63 36 Mila 63 37 Avery 62 38 Ella 62 39 Ellie 62 40 Hannah 62 41 Riley 61 42 Lucy 60 43 Freya 59 44 Paisley 59 45 Gianna 58 46 Nova 58 47 Layla 56 48 Natalie 56 49 Scarlett 54 50 Delilah 53 51 Elena 53 52 Everly 53 53 Lillian 52 54 Ivy 51 55 Addison 50 56 Audrey 50 57 Clara 50 58 Claire 49 59 Naomi 48 60 Adeline 47 61 Ayla 47 62 Madison 47 63 Zoe 47 64 Iris 46 65 Zoey 46 66 Eliana 45 67 Ember 45 68 Kinsley 45 69 Quinn 44 70 Natalia 43 71 Aaliyah 42 72 Eloise 42 73 Piper 41 74 Olive 40 75 Autumn 39 76 Kennedy 39 77 Parker 39 78 Lyla 38 79 Margot 38 80 Athena 36 81 Cora 36 82 Maeve 36 83 Samantha 36 84 Victoria 36 85 Isabelle 35 86 Leah 35 87 Madelyn 35 88 Sophie 35 89 Fiona 34 90 Genesis 34 91 Madeline 34 92 Magnolia 34 93 Rose 34 94 Daisy 33 95 Remi 33 96 Blake 32 97 Brooklyn 32 98 Charlie 32 99 Daphne 32 100 Lydia 32

The SSA created this list based on Social Security card application data.