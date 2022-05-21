PORTLAND, Ore. (KOIN) — Did you welcome a bundle of joy in 2021?
The U.S. Social Security Administration is sharing the top baby names of 2021 for each state.
Here’s a look at the top names for girls born in 2021 in Oregon. Is your favorite on the list?
|Rank
|Name
|Number of females
|1
|Evelyn
|175
|2
|Olivia
|173
|3
|Charlotte
|164
|4
|Amelia
|158
|5
|Sophia
|153
|6
|Emma
|146
|7
|Hazel
|139
|8
|Harper
|127
|9
|Isabella
|124
|10
|Eleanor
|111
|11
|Ava
|110
|12
|Mia
|107
|13
|Elizabeth
|98
|14
|Willow
|96
|15
|Luna
|94
|16
|Aurora
|92
|17
|Juniper
|91
|18
|Nora
|90
|19
|Penelope
|90
|20
|Isla
|80
|21
|Abigail
|79
|22
|Violet
|79
|23
|Camila
|75
|24
|Maya
|73
|25
|Alice
|72
|26
|Ruby
|69
|27
|Stella
|68
|28
|Emily
|66
|29
|Lily
|66
|30
|Sofia
|66
|31
|Grace
|65
|32
|Aria
|64
|33
|Chloe
|64
|34
|Emilia
|64
|35
|Josephine
|63
|36
|Mila
|63
|37
|Avery
|62
|38
|Ella
|62
|39
|Ellie
|62
|40
|Hannah
|62
|41
|Riley
|61
|42
|Lucy
|60
|43
|Freya
|59
|44
|Paisley
|59
|45
|Gianna
|58
|46
|Nova
|58
|47
|Layla
|56
|48
|Natalie
|56
|49
|Scarlett
|54
|50
|Delilah
|53
|51
|Elena
|53
|52
|Everly
|53
|53
|Lillian
|52
|54
|Ivy
|51
|55
|Addison
|50
|56
|Audrey
|50
|57
|Clara
|50
|58
|Claire
|49
|59
|Naomi
|48
|60
|Adeline
|47
|61
|Ayla
|47
|62
|Madison
|47
|63
|Zoe
|47
|64
|Iris
|46
|65
|Zoey
|46
|66
|Eliana
|45
|67
|Ember
|45
|68
|Kinsley
|45
|69
|Quinn
|44
|70
|Natalia
|43
|71
|Aaliyah
|42
|72
|Eloise
|42
|73
|Piper
|41
|74
|Olive
|40
|75
|Autumn
|39
|76
|Kennedy
|39
|77
|Parker
|39
|78
|Lyla
|38
|79
|Margot
|38
|80
|Athena
|36
|81
|Cora
|36
|82
|Maeve
|36
|83
|Samantha
|36
|84
|Victoria
|36
|85
|Isabelle
|35
|86
|Leah
|35
|87
|Madelyn
|35
|88
|Sophie
|35
|89
|Fiona
|34
|90
|Genesis
|34
|91
|Madeline
|34
|92
|Magnolia
|34
|93
|Rose
|34
|94
|Daisy
|33
|95
|Remi
|33
|96
|Blake
|32
|97
|Brooklyn
|32
|98
|Charlie
|32
|99
|Daphne
|32
|100
|Lydia
|32
The SSA created this list based on Social Security card application data.